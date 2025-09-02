Baselland beteiligt sich an Flüchtlings-Arbeitsintegrationsprogramm

Keystone-SDA

Der Kanton Baselland beteiligt sich an einem Bundesprogramm zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen. Dabei bekommen Firmen Zuschüsse, wenn sie Menschen mit Fluchthintergrund und besonderem Einarbeitungsbedarf einstellen.

(Keystone-SDA) Mit diesem Pilotprogramm soll die Integration auf dem Arbeitsmarkt gestärkt werden, wie die Baselbieter Regierung am Dienstag mitteilte. Die Zuschüsse können auch für arbeitsplatzbezogene Weiterbildungen eingesetzt werden.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) finanziert das Programm mit und begleitet es fachlich. Es unterstützt vor allem kleinere und mittlere Unternehmen. Dabei soll es dem Fachkräftemangel entgegenwirken und die Gemeinde bei den Sozialhilfekosten entlasten, wie es im Communiqué heisst.

Für die Umsetzung ist das kantonale Sozialamt zuständig. Das Pilotprogramm läuft bis Ende 2027. Rund 36 Personen sollen während dieser Zeit davon profitieren. Anschliessend wird der Kanton eine Weiterführung prüfen, wie es weiter heisst.