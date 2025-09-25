The Swiss voice in the world since 1935
Baselland darf künftig ungeeignete Lehrpersonen ausschliessen

Im Baselland können künftig ungeeignete Lehrpersonen von der Unterrichtstätigkeit ausgeschlossen werden. Der Landrat hat der Gesetzesänderung am Donnerstag mit grosser Mehrheit zugestimmt.

(Keystone-SDA) Das Bildungsgesetz wird dahingehend verändert werden, dass der Kanton ungeeigneten Lehrpersonen die Unterrichtstätigkeit verbieten darf. Zudem sollen vom Verbot Betroffene an die Erziehungsdirektorenkonferenz gemeldet und auf einer «schwarzen Liste» eingetragen werden. Andere Kantone kennen diese Praxis bereits.

Die Bildungs-, Kultur- und Sportkommission hatte der Vorlage einstimmig zugestimmt. An der ersten Lesung wurde die Streichung eines Passus abgelehnt, der neben verlorener Handlungsfähigkeit, Vergehen, Verbrechen und wiederholter schwerwiegender Verfehlungen auch nicht genauer definierte «schwerwiegende Gründe» einschliesst.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

