Baselland entscheidet am 8. März über fünf kantonale Vorlagen
Das Baselbieter Stimmvolk entscheidet am 8. März 2026 gleich über fünf kantonale Vorlagen. So kommt unter anderem die Initiative "Tempo 30 auf Hauptstrassen - nur mit Zustimmung des Volkes" des TCS und der dazugehörige Gegenvorschlag des Landrats zur Abstimmung.
(Keystone-SDA) Zudem entscheidet das Stimmvolk über die Initiative «Prämienabzug für alle» der SVP mit Gegenvorschlag des Landrats und über die Solar-Initiative der Grünen, wie die Landeskanzlei am Dienstag mitteilte.
Auch die Verfassungsinitiative «Transparenz- und Mitwirkungsinitiative» aus dem Umfeld von FDP und SVP sowie die Verfassungsänderung Kreislauf-Wirtschaft kommen zur Abstimmung.