Baselland entscheidet am 8. März über fünf kantonale Vorlagen

Keystone-SDA

Das Baselbieter Stimmvolk entscheidet am 8. März 2026 gleich über fünf kantonale Vorlagen. So kommt unter anderem die Initiative "Tempo 30 auf Hauptstrassen - nur mit Zustimmung des Volkes" des TCS und der dazugehörige Gegenvorschlag des Landrats zur Abstimmung.

(Keystone-SDA) Zudem entscheidet das Stimmvolk über die Initiative «Prämienabzug für alle» der SVP mit Gegenvorschlag des Landrats und über die Solar-Initiative der Grünen, wie die Landeskanzlei am Dienstag mitteilte.

Auch die Verfassungsinitiative «Transparenz- und Mitwirkungsinitiative» aus dem Umfeld von FDP und SVP sowie die Verfassungsänderung Kreislauf-Wirtschaft kommen zur Abstimmung.