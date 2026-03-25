Baselland schliesst 2025 mit Überschuss von 42 Millionen Franken ab

Keystone-SDA

Der Kanton Baselland hat im Jahr 2025 einen Überschuss von 42 Millionen Franken erzielt. Das positive Ergebnis ist vor allem auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen.

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(Keystone-SDA) Ursprünglich budgetiert war ein Defizit von 65 Millionen Franken. «Wir sind mit dem Ergebnis grundsätzlich zufrieden», sagte Finanzdirektor Anton Lauber (Mitte) am Mittwoch vor den Medien.

Für die finanzielle Entwicklung des Kantons bestünden weiterhin Risiken, wie etwa anstehende kantonale Abstimmungen und hängige Initiativen oder das Entlastungspaket des Bundes.