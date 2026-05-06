Baselland stellt Plan für integrierte Gesundheitsversorgung vor

Keystone-SDA

Leistungserbringer und Versicherer im Gesundheitsbereich sollen im Kanton Baselland künftig verbindlicher zusammenarbeiten. Zudem soll eine neue Technologie den Austausch von aktuellen Untersuchungsdaten ermöglichen.

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(Keystone-SDA) Für das Versorgungsmodell Baselland hat Gesundheitsdirektor Thomi Jourdan (EVP) sowohl Leistungserbringer wie auch Versicherungen an Bord geholt, die je eine Absichtserklärung unterschrieben haben, wie er am Mittwoch vor den Medien sagte. Das Ziel sei es, die Qualität für die Patienten zu verbessern und das Kostenwachstum zu dämpfen.

Zudem soll neu die Technologie «OpenHealth BL» den Datenaustausch zwischen den Leistungserbringern vereinfachen, ohne dass sie ihre Systeme wechseln müssten. Dies soll den Zugang zu aktuellen und relevanten Gesundheitsdaten fördern und Doppeluntersuchungen verhindern.