Baselland Transport AG baut bei digitalen Lösungen aus

Keystone-SDA

Die Baselland Transport AG (BLT) übernimmt die Plattform Flow und die Analyse- und Beratungspalette "routeRank" von der G+D Netcetera. Damit sichert sich das Unternehmen zentrale Mobilitätslösungen für den öffentlichen Verkehr, wie es am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die BLT übernimmt zehn Mitarbeitende und rund 40 bestehende Kundenbeziehungen in der Schweiz, wie es heisst. Die Finanzierung erfolge über den marktwirtschaftlichen Geschäftsbereich. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Auf der Plattform Flow basiert unter anderem die Mobilitäts-App «Basel Go!», wie die BLT schreibt. Mit der Übernahme gewinne sie zusätzlichen Gestaltungsspielraum bei der Weiterentwicklung in den Bereichen Fahrgastinformation, Vertrieb und Kundenservice.

«routeRank» richtet sich an Firmenkunden und bietet datenbasierte Mobilitätslösungen an, wie es weiter heisst. Mit dem Angebot sollen Unternehmen die Pendlerströme ihrer Mitarbeitenden besser verstehen und nachhaltige Lösungen umsetzen.