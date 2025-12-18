Baselland Transport berichtigt Fahrgastzahlen

Keystone-SDA

Die Baselland Transport AG (BLT) korrigiert ihre Fahrgastzahlen aus dem Jahr 2024 nach unten. Grund ist ein Softwarefehler im neuen Fahrgastzählsystem bei der Waldenburgerbahn.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die BLT Baselland Transport AG berichtigt die im Mai kommunizierten Fahrgastzahlen 2024 der Waldenburgerbahn um 300‘000 auf 2,1 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche dies einer Zunahme von 24 Prozent statt 42 Prozent, teilte die BLT am Donnerstag mit.

Nach der Korrektur hat die BLT im Jahr 2024 insgesamt 49,8 Millionen Fahrgäste befördert. Somit nutzten 4,8 Prozent Personen mehr als im Vorjahr das Tram-, Bahn- und Busangebot der BLT.

Die BLT hat aufgrund der falschen Fahrgastzahlen gemäss Mitteilung zu viel TNW-Einnahmen im Jahr 2024 erhalten, die im laufenden Jahr direkt an die betroffenen Transportunternehmen zugewiesen werden sollen.