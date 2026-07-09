Baselland verlängert Beizen-Öffnungszeiten für WM-Viertelfinal

Keystone-SDA

Teilen

Im Baselbiet dürfen Fussballfans den WM-Viertelfinal der Schweiz gegen Argentinien am Sonntagmorgen in den Beizen mitverfolgen. Die Sicherheitsdirektion verlängert die Öffnungszeiten für alle Gastwirtschaftsbetriebe in den Innenräumen bis 05.00 Uhr.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dies gilt auch für Gelegenheitswirtschaften im Zusammenhang mit der Männer-Fussball-WM. Vereinswirtschaften dürfen bis 06.00 Uhr offen bleiben, wie es im Amtsblatt vom Donnerstag heisst. Die Verantwortlichen in den Lokalen sollen dafür sorgen, dass «keine übermässige Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung eintritt».

Das Spiel der Nati gegen Argentinien beginnt am Sonntag um 03.00 Uhr. Der Nachbarkanton Basel-Stadt geht einen Schritt weiter. Er bewilligte am Mittwoch eine Freinacht. In Basel-Stadt darf das Spiel auch durchgehend draussen gezeigt werden. Die Beizen dürfen die ganze Nacht über ihre Gäste im Freien bewirten.