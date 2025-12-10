Baselland will 12,2 Millionen Franken in Velorouten investieren

Keystone-SDA

Zwischen Basel und Aesch BL sollen zwei Velovorzugsrouten entstehen. Die Baselbieter Regierung hat eine entsprechende Vorlage an den Landrat überwiesen und beantragt 12,2 Millionen Franken für das Projekt.

(Keystone-SDA) Beide Routen sollen an der Grenze zwischen Basel und Münchenstein beginnen, wie einer beigelegten Karte zu entnehmen ist. Eine von ihnen soll westlich der Birs über Reinach nach Aesch führen, die andere östlich der Birs via Arlesheim und Dornach SO.

«Beide Routen erschliessen wichtige Bahnhöfe sowie Wohn- und Arbeitsgebiete», schreibt die Regierung in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Es solle eine «attraktive und leistungsfähige Alternative» zum motorisierten Individualverkehr und zum öffentlichen Verkehr entstehen.

Die Regierung will das Projekt «prioritär vorantreiben», wie es heisst. Einzelne Bauprojekte müssten bis Ende 2028 in die Realisierung gehen, damit Fördermittel aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes gesichert werden könnten.