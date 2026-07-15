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BASF ist nach gutem Quartal optimistischer für 2026

Keystone-SDA

Der weltgrösste Chemiekonzern BASF wird nach einem besser als erwarteten zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für 2026 peilt BASF für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie vor Sondereinflüssen nun 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern überraschend mitteilte. Zuletzt hatte das Management eine Zielmarke von 6,2 bis 7,0 Milliarden Euro im Visier – nach 6,6 Milliarden Euro im Vorjahr.

Im zweiten Quartal betrug das operative Ergebnis nach vorläufigen Berechnungen 2,4 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Im Vorjahreszeitraum hatte BASF hier 1,6 Milliarden Euro ausgewiesen. Der Umsatz legte im Quartal wegen höherer Preise und Mengen um 16 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro zu.

Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre entfallender Gewinn von 4,1 Milliarden Euro hängen, nach 79 Millionen Euro vor einem Jahr. Dabei profitierte BASF vor allem von dem milliardenschweren Verkauf des Lacke-Geschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle. Der Konzern will am 29. Juli seine vollständigen Zahlen und Details für das zweite Jahresviertel vorlegen.

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