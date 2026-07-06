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Basler Arbeitslosenquote bleibt im Juni bei 4,5 Prozent

Keystone-SDA

Die Arbeitslosenquote im Kanton Basel-Stadt ist im Juni 2026 unveränderte bei 4,5 Prozent geblieben. Im Baselbiet hat sie gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte abgenommen. Sie lag bei 3 Prozent und somit leicht über dem Schweizer Durchschnitt mit 2,9 Prozent im Juni.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Basel-Stadt waren im Juni 4660 Personen als arbeitslos gemeldet, wie aus der am Montag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht. Das sind 31 weniger als im Vormonat. Der Kanton Basel-Landschaft zählte 4492 Arbeitslose und somit 162 weniger als im Mai.

Im Stadtkanton befanden sich im Juni 7210 Personen auf Stellensuche. Das sind 49 mehr als im Vormonat. Im Baselbiet suchten 7050 Menschen einen Job (-18). Basel-Stadt verzeichnete 1638 offene Stellen (+49), Baselland 1702 (+176).

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