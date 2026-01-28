Basler Durchmesserlinie kommt erst nach 2045

Keystone-SDA

Eine reduzierte Form des Basler Herzstücks, eine Durchmesserlinie zwischen dem Bahnhof Basel SBB und dem Badischen Bahnhof, soll erst nach 2045 kommen. Dies hat der Bundesrat am Mittwoch an einer Medienkonferenz zum nächsten Verkehrsausbauschritt angekündigt.

(Keystone-SDA) Die Durchmesserlinie mit Tiefenbahnhof am Basel SBB erscheint in der Botschaft 2031 und nicht in der Botschaft 2027. Der Bundesrat will zusammen mit Basel-Stadt und Baselland eine alternative Lösung zum Herzstück erarbeiten und mit der Botschaft 2031 eine erste Etappe beschliessen, wie er in einem Faktenblatt erläutert.

Die Projekte in der Botschaft 2031 werden teilweise vor dem Jahr 2045 in Bau gehen, jedoch erst nach 2045 in Betrieb, wie es heisst. Für die Durchmesserlinie sind 1,6 Milliarden Franken veranschlagt.

Der Rheintunnel, dessen Comeback im Gutachten Weidmann für Kritik sorgte, ist in der Liste der Projekte mit Realisierungshorizont ab 2045 aufgeführt. Die Kosten sollen 2,4 Milliarden Franken betragen.Für die Botschaft 2027 sieht der Bundesrat in Basel den Ausbau am Bahnhof SBB mit Publikumsanlage und Westkopf sowie den Neubau der Margarethenbrücke vor. Dafür sind 900 Millionen Franken veranschlagt.

