Basler Gartenbäder haben seit Saisonstart 51 Hausverbote erteilt

Keystone-SDA

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Das Personal in den drei Basler Gartenbädern hat seit Beginn der Badesaison 51 Hausverbote ausgesprochen. Davon fielen 34 gemäss Angaben des Erziehungsdepartements (ED) in die Hitzewelle der letzten zwei Wochen. Die Besucherzahlen sind mit rund 255'000 Eintritten hoch.

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(Keystone-SDA) Gründe für die Hausverbote waren respektloses oder aggressives Verhalten gegenüber dem Badepersonal oder anderen Badegästen, Eintrittsbetrug, Überklettern des Zauns, wiederholte Verstösse gegen die Baderegeln sowie in Einzelfällen Diebstahl oder Tätlichkeiten, wie eine ED-Mediensprecherin am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb.

Neu kann das Badepersonal die Hausverbote direkt vor Ort aussprechen. Das ED führte diese Massnahme dieses Jahr als Reaktion auf die vermehrten Regelverstösse während der letzten Badesaison ein.

Es kam gemäss ED in den drei Badis Eglisee, Bachgraben und St. Jakob in den letzten Tagen zu keinem negativen Vorfall im Zusammenhang mit der Hitze. Trotz des grossen Ansturms verfügen die Basler Gartenbäder grundsätzlich keine Einlass-Stopps – es sei denn, die Sicherheit in den Becken kann aufgrund der hohen Personenzahl nicht gewährleistet werden. In solchen Fällen kann es zu temporären Einlassbeschränkungen kommen.

Betrieb im Joggeli läuft nach Defekt wieder normal

Dies war gestern Sonntag im Joggeli der Fall: Zwei Magnetventile fielen aus, weshalb die Badewasseraufbereitung im Rutschbahn- und Familienbecken nicht mehr funktionierte. Daher konnten die Wasserwerte nicht mehr eingehalten werden.

Das Personal musste das Familienbecken vorübergehend schliessen. Dadurch besuchten deutlich mehr Badegäste die übrigen Bassins. Um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten, verhängte das Personal daher zwischen 14.00 und 17.30 Uhr einen Einlass-Stopp. Seit Sonntagabend läuft der Betrieb laut dem ED wieder normal.