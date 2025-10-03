The Swiss voice in the world since 1935
Basler Gericht erhöht Landesverweis in Drogenprozess auf 15 Jahre

Keystone-SDA

Das Appellationsgericht Basel-Stadt hat am Freitag einen Landesverweis von 15 Jahren gegen einen 50-jährigen Drogenhändler ausgesprochen. An der Freiheitsstrafe von zehn Jahren und neun Monaten der Vorinstanz änderte es nichts.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer am Mittwoch eine Freiheitsstrafe von 17 Jahren und drei Monaten und einen Landesverweis von 15 Jahren gefordert. Die Verteidigung setzte sich für ein Jahr und zehn Monate sowie einen Landesverweis von fünf Jahren ein.

Beide Parteien Parteien hatten gegen das Urteil des Strafgerichts vom Januar 2023 rekurriert, das eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und neun Monaten ausgesprochen und einen Landesverweis von zwölf Jahren verhängt hatte.

