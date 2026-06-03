The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Basler GGG Stadtbibliothek mit 2,2 Millionen Ausleihen im 2025

Keystone-SDA

Die Stadtbibliothek der Basler Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (GGG) konnte im vergangenen Jahr rund 2,2 Millionen Ausleihen verzeichnen. Das ist ein Anstieg von fünf Prozent gegenüber 2024 und Rekord, wie es in ihrer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stadtbibliothek wächst und die Finanzierung bis 2029 ist gesichert, wie die Bibliothek schreibt. Per 2. Juli sei die erweiterte Bibliothek Bläsi in Betrieb genommen worden.

Die Ausleihe von digitalen Materialien hat erstmals die Marke von einer Million überschritten, wie es in der Mitteilung steht. In den Bereichen Open Library und E-Abos seien 1400 zusätzliche Abonnemente abgeschlossen worden. Und bei den Besuchenden sei mit 920’000 Personen eine Höchstmarke erreicht worden.

Wegen der rasanten Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz hat die Bibliothek ihre Angebote zur Förderung von KI-Kompetenzen bei Jugendlichen deutlich ausgebaut, wie es weiter heisst.

Wie aus dem Jahresbericht hervorgeht, schloss die Bibliothek das Jahr 2025 mit einem Überschuss von rund 56’000 Franken ab. Ertrag und Aufwand standen sich im Bereich von rund 11 Millionen Franken gegenüber. Die Bilanzsumme belief sich Ende 2025 auf rund 600’000 Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft