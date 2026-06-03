Basler GGG Stadtbibliothek mit 2,2 Millionen Ausleihen im 2025

Keystone-SDA

Die Stadtbibliothek der Basler Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (GGG) konnte im vergangenen Jahr rund 2,2 Millionen Ausleihen verzeichnen. Das ist ein Anstieg von fünf Prozent gegenüber 2024 und Rekord, wie es in ihrer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst.

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(Keystone-SDA) Die Stadtbibliothek wächst und die Finanzierung bis 2029 ist gesichert, wie die Bibliothek schreibt. Per 2. Juli sei die erweiterte Bibliothek Bläsi in Betrieb genommen worden.

Die Ausleihe von digitalen Materialien hat erstmals die Marke von einer Million überschritten, wie es in der Mitteilung steht. In den Bereichen Open Library und E-Abos seien 1400 zusätzliche Abonnemente abgeschlossen worden. Und bei den Besuchenden sei mit 920’000 Personen eine Höchstmarke erreicht worden.

Wegen der rasanten Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz hat die Bibliothek ihre Angebote zur Förderung von KI-Kompetenzen bei Jugendlichen deutlich ausgebaut, wie es weiter heisst.

Wie aus dem Jahresbericht hervorgeht, schloss die Bibliothek das Jahr 2025 mit einem Überschuss von rund 56’000 Franken ab. Ertrag und Aufwand standen sich im Bereich von rund 11 Millionen Franken gegenüber. Die Bilanzsumme belief sich Ende 2025 auf rund 600’000 Franken.