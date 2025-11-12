Basler Grosser Rat will Bewerbung des Kantons für LGBTI-Label

Keystone-SDA

Die Basler Regierung soll sich um um das LGBTI-Label bemühen. Der Grosse hat am Mittwoch eine entsprechende Motion von Michela Seggiani (SP) entgegen der Empfehlung der Regierung mit 51 zu 39 Stimmen bei 1 Enthaltung überwiesen.

(Keystone-SDA) Nebst der SP sprachen sich Grüne, Basta und GLP dafür aus. Die Fraktionen LDP, FDP, SVP und Mitte-EVP waren dagegen – mit Ausnahme von Andrea Strahm (Mitte).

Beim besagten Label handelt es sich um eine Auszeichnung, die von Non-Profit-Organisationen verliehen wird. Damit wollen sie Organisationen auszeichnen, die Vielfalt und Offenheit in Bezug auf lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen durch systematische Massnahmen verankert haben und diese auch in der Praxis leben, wie es auf der Webseite des Labels heisst.

Unter anderem haben die Städte Luzern, Bern und Zürich diese Auszeichnung bereits erhalten, ebenso Unternehmen wie UBS, Swisscom, SBB, Novartis, Nestle, Roche und Google.

Die Regierung hat drei Monate Zeit für eine Stellungnahme. Anschliessend kommt die Motion erneut ins Parlament.