Basler Jahresrechnung 2025 mit 12-Millionen-Überschuss genehmigt

Keystone-SDA

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Der Basler Grosse Rat hat am Mittwoch einstimmig die Jahresrechnung 2025 mit einem Überschuss von 12 Millionen Franken genehmigt

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(Keystone-SDA) Budgetiert war ursprünglich ein Defizit von 16 Millionen Franken. Die Steuereinnahmen fielen um 59 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert.

Die Einkommenssteuern blieben unter den Erwartungen. Die Unternehmenssteuern schlossen jedoch über dem Budget ab und auch die Ausschüttung der Kantonalbank entlastete die Rechnung. Im Vorjahr hatte der Kanton noch einen Überschuss von 106 Millionen verzeichnet.