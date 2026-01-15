Basler Museumsnacht mit Geistern, Dinos und Superstars

Keystone-SDA

Die Basler Museumsnacht feiert am 23. Januar ihr 25-Jahre-Jubiläum. Insgesamt 43 Häuser aus dem Dreiland sind beteiligt. Zu den Attraktionen gehört dieses Jahr unter anderem eine Live-Präparation eines Dinosauriers, wie die Museumsverantwortlichen am Donnerstag bekanntgaben.

(Keystone-SDA) Es handelt sich dabei um ein Skelett eines Langhalssauriers für den Neubau, sagte Basil Thüring, Co-Direktor des Naturhistorischen Museums Basel, vor den Medien. Dieses sei für den neuen Museumsstandort im St. Johann bestimmt.

Das Jüdische Museum der Schweiz ist erstmals mit dem kürzlich fertiggestellten Neubau mit dabei. Unter anderem gibt es dort ein Pub-Quiz unter dem Titel «Wer hat’s gesagt?». Dabei ist zu erraten, ob ein Zitat aus der Tora oder vom Popstar Taylor Swift stammt, wie Direktorin Naomi Lubrich ankündigte.

Bedingt durch die Themen mehrerer Sonderausstellungen drehen sich dieses Jahr mehrere Programmpunkte ums Thema Geister. Im Museum der Kulturen gibt es ein Mitmach-Schattentheater mit Gespenstern und Zombies. Im Kunstmuseum gibt es eine spirituelle Disco, Tanzen und Tarot mit Drag Queen Madame Selma. Im Kunst Raum Riehen steht sogar eine Gespenster-Performance mit einem Dampfreiniger auf dem Programm.

Kusama, Cézanne und FCB

In der Fondation Beyeler bietet sich wohl die letzte Gelegenheit, die längst ausverkaufte Ausstellung der japanischen Starkünstlerin Yayoi Kusama zu sehen. Zudem gibt es bereits vor dem offiziellen Beginnn einen Blick in die Nachfolgeausstellung Cézanne zu erhaschen.

Gastinstitution ist diesmal SRG Region Basel, die ihren hundertsten Geburtstag feiert. Diese ist mit einer SRF-Live-Sendung auf dem Münsterplatz präsent. Geplant sind auch Führungen zu legendären «Radio-Orten», so etwa mit dem Fussballer Fabian Frei zum Balkon der FCB-Meisterfeier.

Die Museumsnacht ging erstmals im Jahr 2001 über die Bühne. Damals machten gerade mal 23 Häuser mit, heute sind es fast das Doppelte. Als Inspiration diente damals die «Lange Nacht der Museen» in Berlin. Die Basler Jubiläumsausgabe findet am 23. Januar von 18.00 bis 02.00 Uhr statt.