Basler Parlament genehmigt Ausgabe für Markthallenplatz

Keystone-SDA

Der Basler Grosse Rat hat am Mittwoch weitere 3,6 Millionen Franken für die Planungen im Zusammenhang mit dem Bahnknoten mit 78 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung genehmigt. Dazu gehört unter anderem der neue Markthallenplatz, der den Centralbahnplatz entlasten soll.

(Keystone-SDA) Der Platz bei der Markthalle soll, wie auch die künftige neue Margarethenbrücke, zu einem ÖV-Umsteigeknoten werden. Dazu soll die vom Autoverkehr genutzte Markthallenbrücke abgerissen werden, um eine neue direkte Tramverbindung von der Margarethenbrücke in die Elisabethenstrasse zu ermöglichen. In der Vorlage sind auch 850’000 Franken für das Lobbying im Zusammenhang mit dem Bahnknotenausbau enthalten.

Bereits im Jahr 2020 hat der Grosse Rat 14,4 Millionen Franken für diese Planungen bewilligt. Mittlerweile hat sich die Ausgangslage verändert: Im Dezember 2025 gaben die Regierungen beider Basel bekannt, das Herzstück-Projekt nicht mehr zu verfolgen und stattdessen beim Bund für eine schlankere Version mit einer sogenannten Durchmesserlinie zwischen dem Bahnhof SBB und dem Badischen Bahnhof zu weibeln.

Aufgrund dieser veränderten Ausgangslage beantragte die SVP-Fraktion, das Geschäft an die Regierung zurückzuweisen und die Beträge nochmals überprüfen zu lassen. Das Parlament lehnte den Rückweisungsantrag mit 72 zu 19 bei einer Enthaltung ab.