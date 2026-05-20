Basler Polizei nimmt mutmasslichen Betrüger fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Dienstag einen 23-jährigen mutmasslichen Betrüger festgenommen. Er soll eine 81-jährige Frau um einen hohen Geldbetrag gebracht haben.

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(Keystone-SDA) Beim Festgenommenen handelt es sich um einen Ukrainer, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

Gemäss den bisherigen Ermittlungen hatten unbekannte Täter die Seniorin am Vortag telefonisch kontaktiert. Sie hätten sich als Behörden- und Polizeimitarbeitende ausgegeben und die Frau dazu gebracht, Bargeld herauszugeben. Die Frau übergab daraufhin an ihrem Wohnort einen hohen Geldbetrag an eine unbekannte Person.

Als die Täter am Dienstag erneut versuchten, von der Frau Bargeld zu erhalten, wurde ein Bankmitarbeiter gemäss Mitteilung misstrauisch. Er verständigte die Polizei, welche den 23-Jährigen festnahm.