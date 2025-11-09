Basler Polizei nimmt nach Angriff auf Jugendlichen zwei Männer fest

Keystone-SDA

Nach einem Angriff auf einen 15-Jährigen am Samstag hat die Polizei der Stadt Basel zwei Personen festgenommen. Ein 30-Jähriger sowie ein 31-jähriger Mann werden gemäss der Staatsanwaltschaft verdächtigt, dem Jugendlichen das Mobiltelefon geraubt zu haben.

(Keystone-SDA) Der 15-Jährige wurde am Samstag kurz vor Mitternacht unvermittelt von zwei Personen angegriffen und dabei leicht verletzt, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Kurze Zeit später hielt die Kantonspolizei zwei Männer an, die verdächtig werden, den Jugendlichen angegriffen zu haben.

Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich gemäss Communiqué um einen 30-jährigen Mann aus Eritrea und einen 31-jährigen Mann von der Elfenbeinküste.