Basler Polizei schnappt vier Verdächtige nach Einbruchversuch

Keystone-SDA

In Wittinsburg BL hat die Polizei in der Nacht auf Freitag vier Personen festgenommen. Sie werden verdächtigt, versucht zu haben, in ein Geschäftsgebäude einzubrechen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei Minderjährige und einen 18-Jährigen.

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(Keystone-SDA) Eine Drittperson habe kurz nach 00.45 Uhr die Einsatzleitzentrale darüber informiert, dass an der Hauensteinstrasse ein Einbruchsversuch im Gange sei, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mit.

Die Polizei löste daraufhin eine grossräumige Fahndung aus. Beim Bahnhof in Rümlingen hielten die Einsatzkräfte drei verdächtige Personen an und nahmen sie fest. Eine vierte Person flüchtete zunächst. Sie konnte jedoch wenig später in einem nahegelegenen Waldgebiet ebenfalls angehalten und festgenommen werden.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei französische Staatsangehörige im Alter von 15 und 17 Jahren. Der vierte Festgenommene ist ein 18-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger. Die Jugendanwaltschaft sowie die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft eröffneten entsprechende Verfahren.