Basler Polizei startet neue Schwerpunktaktion gegen Kriminalität

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt will mit einer neuen Schwerpunktaktion gegen Kriminalität im Unteren Kleinbasel sowie am Bahnhof SBB vorgehen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Die Aktion habe am Montag begonnen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Unteren Kleinbasel gehe es um die Dreirosenanlage, das Rheinbord, den Matthäuskirchplatz und den Claraplatz. In den Fokusgebieten sind «Gewalt-, Betäubungsmittel- und Vermögensdelikte auf einem nicht zufriedenstellenden Niveau», wie es in der Mitteilung heisst.

Kriminelle Aktivitäten und deren Begleiterscheinungen im öffentlichen Raum sollen gezielt mit Kontrollen und Aktionen spürbar reduziert werden, wie die Polizei weiter schreibt. Sie will damit auch die negativen Effekte eindämmen, die die Bevölkerung belasten.

Fokusverschiebung während Grossevents

Während dem Eurovision Song Contest und der Frauen-Euro mussten die Kontrollen in den genannten Gebieten zurückgefahren werden, wie es weiter heisst.

Das Untere Kleinbasel und der Bahnhof SBB sind im Zusammenhang mit Kriminalität immer wieder im Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit. Die Polizei führt dort seit längerer Zeit immer wieder Grosskontrollen und Schwerpunktaktionen durch.

