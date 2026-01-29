Basler Polizei und Feuerwehr mit mehr Einsätzen im 2025

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat im vergangenen Jahr 34'562 Einsätze geleistet. Das entspricht einer Zunahme von 5 Prozent respektive 1830 Einsätze mehr als im Vorjahr, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement am Donnerstag mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Berufs- und Milizfeuerwehr rückte vergangenes Jahr 3047 Mal aus, im Vorjahr waren es noch 2828 Einsätze gewesen und somit knapp 8 Prozent weniger. Unter anderem war 432 Mal die Brandbekämpfung Grund für den Einsatz, 1096 Mal eine technische Hilfeleistung, wie beispielsweise bei einem Verkehrsunfall, und 45 Mal rückte die Feuerwehr wegen Elementarereignissen aus.

Die Sanität stand im letzten Jahr 23’665 Mal im Einsatz. Im Vorjahr waren es elf Einsätze mehr gewesen. Bei 21’060 Einsätzen handelte es sich gemäss Mitteilung um sogenannte Primär-Einsätze, bei welchen die Erstversorgung von Patientinnen und Patienten im Fokus steht. Bei 2500 weiteren Fällen handelte es sich um Sekundäreinsätze und bei 1295 Einsätzen wurde ein Notarzt benötigt.

Im Jahr 2025 habe die Basler Bevölkerung 54’645 Mal die Notrufnummern der Polizei gewählt, heisst es weiter. Eine Zunahme an Notrufen sei auch auf der Einsatzzentrale der Rettung Basel-Stadt verzeichnet worden. Dort landeten im letzten Jahr 38’490 Notrufe. Während des ESC im Mai und der Uefa Women’s Euro im Juli habe es keine signifikante Abweichung gegenüber anderen vergleichbaren Perioden gegeben, heisst es weiter.