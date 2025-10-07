Basler Polizei warnt vor Telefonbetrügern in Riehen BS

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt warnt in einer Mitteilung vom Dienstag vor betrügerischen Telefonanrufen in Riehen BS. Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner der Gemeinde seien seit letzter Woche von Unbekannten kontaktiert worden, die sich als Bankangestellte ausgegeben hätten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Anrufe erfolgten über gefälschte Telefonnummern und unter falschem Namen, wie die Polizei schreibt. Die Unbekannten hätten angegeben, es gebe Unstimmigkeiten oder Sicherheitsprobleme bei einer Zahlungsabwicklung.

Das Ziel der Kriminellen sei es, das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen und somit Zugangsdaten oder Fernzugriff zu erlangen. Die Polizei hält fest, dass echte Bankangestellte dies nicht tun und auch keinen Druck aufbauen.