Basler Polizei zeigt am Bahnhof SBB mehr Präsenz

Nach zahlreichen Gewaltvorfällen baut die Kantonspolizei Basel-Stadt ihre Präsenz am Bahnhof SBB aus. Sie hat in Zusammenarbeit Staatsanwaltschaft und dem Migrationsamt Mitte Januar eine Schwerpunktaktion gestartet, wie sie am Dienstag mitteilte.

Mit der Schwerpunktaktion wollen die Behörden einer Zuspitzung der Situation entgegenwirken. Denn in den vergangenen Monaten sei es im Umfeld des Bahnhofs SBB immer wieder zu Gewaltvorfällen gekommen, heisst es weiter. Die Schwerpunktaktion erstreckt sich über das gesamte Gebiet rund um den Bahnhof SBB.

