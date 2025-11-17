Basler Rapp AG ernennt Annette Rapp zur neuen Geschäftsleiterin

Beim Basler Bauberatungs- und Architekturunternehmen Rapp kommt es zu einem Generationenwechsel in der Führung. Ab Anfang 2026 übernimmt Annette Rapp als neue CEO die operative Leitung des Basler Familienunternehmens. Sie gehört zur fünften Generation der Gründerfamilie, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

(Keystone-SDA) Rapp folgt als CEO auf Daniel Scheifele, der Teil der Geschäftsleitung bleibt und das Unternehmen bei Spezialprojekten unterstützen soll.

Die neue CEO sei seit Jahren in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen innerhalb der Gruppe tätig und bringe umfassende Erfahrung in Unternehmensführung und Geschäftsfeldentwicklung mit, heisst es weiter. Derzeit leitet sie den Bereich Energie bei der Rapp AG.

Mit dem Wechsel an der Unternehmensspitze ändere sich an der eingeschlagenen Strategie nichts, heisst es weiter. Dabei sollen vor allem die bestehenden Geschäftsfelder weiterentwickelt und zukunftsgerichtete Dienstleistungen aufgebaut werden.

Die Rapp AG beschäftigt laut den Angaben knapp 420 Mitarbeitende und ist in den Bereichen Planung, Engineering und Management von nachhaltigen Bauprojekten tätig.