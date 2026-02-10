Basler Regierung beantragt Finanzhilfe für «Chez Donati»-Eckhaus

Keystone-SDA

Die Basler Regierung beantragt 860'000 Franken für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes mit dem Restaurant "Chez Donati". Beim Umbau soll das äussere historische Erscheinungsbild wie auch das Innere erhalten werden, wie es im Regierungscommuniqué vom Dienstag heisst.

(Keystone-SDA) Über diese Finanzhilfe hat der Grosse Rat noch zu befinden. Seit 2024 ist der Eckbaus an der St. Johanns-Vorstadt 48 im Denkmalverzeichnis eingetragen. Das Architekturbüro Pfrunder & Hammerer errichtete dieses Wohnhaus mit Gaststätte in den Jahren 1899/1900. Der Bau im Stil des Späthistorismus befindet sich gleich beim Kopf der Johanniterbrücke.

Die Gastwirtschaft diente gemäss Angaben des Kantons zunächst als Versammlungslokal der Arbeiterbewegung, bevor sie sich 1950 zum gehobenen italienischen Restaurant entwickelte. Aufgrund der Sanierung befindet sich das «Chez Donati» seit April letzten Jahres provisorisch im Stadthof beim Barfüsserplatz.