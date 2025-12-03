Basler Regierung bewilligt 246,5 Millionen vom Standortpaket

Keystone-SDA

Die Basler Regierung hat die Ausgabenbewilligung für die erste Förderperiode des Standortpakets bewilligt. Für das Geschäftsjahr 2024 zahlt der Kanton 246,5 Millionen Franken. Insgesamt haben Unternehmen 88 Gesuche eingereicht, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Dies ist seit dem Inkrafttreten des Standortpakets am 1. Juli 2025 möglich. Das zuständige Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) hat die Gesuche geprüft, anschliessend erteilte die Regierung die Ausgabenbewilligungen für die Förderbereiche Innovation, Gesellschaft und Umwelt. Am stärksten ist der Förderbereich Innovation gefragt. Unternehmen haben dazu insgesamt 54 Gesuche eingereicht.

Das AWA hat eine Fördersumme von 331,4 Millionen Franken als berechtigt anerkannt. Da diese Summe den Fondsbestand von 240 Millionen Franken übersteigt, hat die Regierung die Fördersumme um 27,6 Prozent gekürzt. Dadurch wird gewährleistet, dass dem Fonds nicht mehr Mittel entnommen werden, als im jeweiligen Jahr zur Verfügung stehen, wie es im Communiqué heisst.

Regierung rechnet mit mehr Gesuchen im nächsten Jahr

Bei den Förderbereichen Gesellschaft und Umwelt zählte das AWA 34 eingereichte Gesuchte. Es anerkannte 6,25 Millionen Franken als berechtigt. Somit bleibt in diesem Fonds ein Saldo von 53,75 Millionen Franken bestehen. Dieser wird auf das folgende Jahr übertragen, wie es weiter heisst.

Das AWA wird die bewilligten Beträge im März 2026 ausbezahlen. Die Regierung rechnet mit einer deutlichen Zunahme an Gesuchen im nächsten Jahr.

Das Standortpaket des Kantons soll die OECD-Steuerreform abfedern. Mit den neuen Fonds erhielt die Regierung die Kompetenz, jährlich Ausgaben zur Aufrechterhaltung der Standortqualität zu genehmigen. Das Basler Stimmvolk sprach sich im Mai 2025 für das Standortpaket aus.