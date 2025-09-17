The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Basler Regierung soll humanitäre Hilfe für Gaza prüfen

Keystone-SDA

Die Basler Regierung soll prüfen, inwiefern der Kanton zeitnah humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza leisten könnte. Der Grosse Rat überwies am Mittwoch mit 56 zu 34 Stimmen bei 5 Enthaltungen einen entsprechenden Anzug von Oliver Bolliger (Basta).

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Anzug führte im Parlament zu einer intensiven und teilweise auch emotionalen Debatte über den Nahostkonflikt. SP, Grüne, Basta und GLP sprachen sich für den Anzug aus, während die Fraktionen LDP, FDP, SVP und Mitte-EVP dagegen stimmten.

Die eine Seite hob die dringende Notwendigkeit humanitärer Hilfe für Zivilpersonen hervor, während die andere auf die Rolle des radikalislamischen Hamas-Regimes in Gaza verwies.

Bolligers Vorstoss schlägt der Regierung vor, auch eine Beteiligung beim Wiederaufbau nach Beendigung des Krieges zu prüfen. Er nennt zudem Unterstützungsprogramme zur Behandlung von psychischen Kriegstraumatisierungen aller Betroffenen und «friedensfördernde Massnahmen» aus der Zivilbevölkerung in Gaza und Israel.

Genannt werden auch eine Aufnahme von Flüchtlingen und Kindern sowie die Option einer «Städtepartnerschaft mit einer Stadt in Gaza oder in den palästinensischen Gebieten». Gerade Letzteres sorgte für Diskussionen im Parlament.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft