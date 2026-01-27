Basler Regierung spricht 40’000 Franken für neue «Wall of Fame»

Keystone-SDA

Der Verein "Save the Wall" erhält 40'000 Franken, um das Wandbild "Wall of Fame" im Gerbergässlein in Basel neu zu gestalten. Das Geld soll aus dem Stadtbelebungsfonds fliessen, wie die Regierung Dienstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Bildsprache ist in die Reihe gekommen und etliche Künstlerinnen und Künstler fehlen, wie es heisst. Während eines halben Jahres sollen die Arbeiten am Werk von Live-Art-Painting-Events begleitet werden.

Die «Wall of Fame» zeigt grosse Künstlerinnen und Künstler aus der internationalen Musikszene. Sie zieht bereits heute jährlich rund 75’000 Personen an, wie die Regierung schreibt.