Basler Rheintunnel: Allianz fordert Regierungen zum Handeln auf

Keystone-SDA

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Eine Allianz aus Verbänden und Parteien fordert die Regierungen von Basel-Stadt und Basel-Landschaft auf, sich beim Bund für den Bau des Rheintunnels einzusetzen. In einem offenen Brief wird das Projekt als Lösung für die massive Verkehrsüberlastung in der Region bezeichnet.

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(Keystone-SDA) Der Rheintunnel sei das zentrale Projekt, um die Region zu entlasten, teilte eine Allianz aus Wirtschafts- und Verkehrsverbänden sowie bürgerlichen Parteien am Donnerstag mit. Die Regierungen beider Basel sollten sich mit Nachdruck für die Realisierung des Rheintunnels im Ausbauschritt 2031 einsetzen. Anlass ist die am Freitag beginnende Vernehmlassung zur Botschaft 2027/Verkehr .

Der Wirtschaftsstandort Basel sei wegen des Dauerstaus immer schlechter erreichbar, hiess es weiter. Ohne den Tunnel drohe während der anstehenden Sanierung der Osttangente ein Verkehrskollaps mit gravierenden Folgen für Bevölkerung, Gewerbe und Rettungsdienste.

Flankierende Massnahmen

Die Allianz fordert zudem flankierende Massnahmen. Dazu zählten ein konsequenter Lärmschutz mittels einer grosszügigen Überdachung der Osttangente.

Hinter der Allianz stehen unter anderem die Handelskammer beider Basel, der Gewerbeverband Basel-Stadt, der TCS, Logistikcluster Region Basel und Quartiervereine.

Das Schweizer Stimmvolk hatte im November 2024 einen Ausbau der Nationalstrassen und somit auch den Rheintunnel als Teilprojekt abgelehnt. Der Kanton Basel-Stadt lehnte die Vorlage damals mit einem Nein-Anteil von 56,4 Prozent ab. Der Nachbarkanton Baselland stimmte damals hingegen mit 53,5 Prozent für den Bundesbeschluss zum Autobahn-Ausbau.