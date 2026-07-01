Basler St. Jakobshalle bekommt eine neue Tragstruktur

Keystone-SDA

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Die Basler St. Jakobshalle hat einen Anbieter für eine neue Tragstruktur gefunden, wie ein Eintrag vom Mittwoch bei der Beschaffungsplattform Simap zeigt. Die sogenannte Rigging-Anlage soll die bislang ungenügende Deckenlast verbessern, was neue Events ermögliche.

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(Keystone-SDA) Den Zuschlag für diese Veranstaltungstechnik erhielt die Firma Malecon aus Bubendorf BL. Deren Angebot kostet rund 280’000 Franken. Malecon soll gemäss Simap eine Tragstruktur mit Traversen und Elektrokettenzügen in die «Joggelihalle» einbauen.

Diese Kettenzüge mit einer Traglast von rund 2,5 Tonnen werden an den ertüchtigten Hängepunkten montiert und können ferngesteuert werden. Die Traversen dienen als Grundstruktur zur Befestigung von weiterer Veranstaltungstechnik.

Die Halle wurde nach einer Sanierung 2018 wiedereröffnet. Es stellte sich heraus, dass die Belastbarkeit der Decke ungenügend war, um schwere Scheinwerfern und sonstigen Elemente für Show-Veranstaltungen aufzuhängen. Während der Austragung des Eurovision Song Contests (ESC) im Mai 2025 musste die Traglast der Halle mithilfe einer temporären Deckenverstärkung erhöht werden.

Das Basler Präsidialdepartement geht davon aus, dass die Halle mit einer höheren Traglast künftig mehr Buchungen verzeichnen wird, wie es im Frühling auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.