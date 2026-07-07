Basler Staatsarchiv schliesst während des Umzugs ein halbes Jahr

Keystone-SDA

Teilen

Das Staatsarchiv Basel-Stadt schliesst aufgrund des Umzugs ein halbes Jahr. Der Umzug in den Neubau im St. Johann beginnt im Oktober 2027. Im April 2028 wird der neue Standort eröffnet. Der gesamte Betrieb bleibt vom 4. Oktober 2027 bis 4. April 2028 geschlossen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Rund 26 Laufkilometer Geschichts- und Rechtszeugnisse werden dann an den neuen Standort gezügelt, wie das Präsidialdepartement (PD) am Dienstag mitteilte. Es handelt sich um Millionen Dokumente, Karten, Pläne, Fotografien und digitaler Bestände, die aktuell auf fünf Magazinstandorte in der ganzen Stadt verteilt sind.

Der Transport ist konservatorisch nur im Winterhalbjahr verantwortbar, wie es im Communiqué heisst. Tiefe Luftfeuchtigkeit und stabile klimatische Bedingungen schützen Papier, Pergament, Fotografien und Filme vor Schäden.

Mehr digitale Archivalien während der Schliessung

Während der Schliessung ist keine Einsicht in Archivgut möglich. Es können auch keine Reproduktionen erstellt und Auskünfte eingeholt werden. Der Umzug sei derart komplex und anspruchsvoll, dass er die volle Aufmerksamkeit des Staatsarchivs erfordere, schreibt das PD. Bestände aus den fünf Magazinen müssten verpackt, transportiert, kontrolliert und am neuen Standort eingeordnet werden. Dabei müsse jedes Dokument im St. Johann wieder auffindbar sein.

Für rechtsrelevante Angelegenheiten bleibt das Archiv aber weiterhin erreichbar. Zudem wird es während der Schliessung zusätzliches digitalisiertes Archivgut online verfügbar machen, wie es weiter heisst.

In einer ersten Etappe wandern Bestände aus dem Hauptstandort an der Martinsgasse und aus dem Weissen Haus in den Neubau. Eine zweite Etappe folgt nach der Eröffnung des neuen Staatsarchivs. Im Winterhalbjahr 2028/29 folgen die Bestände aus den restlichen Aussenmagazinen. Während der zweiten Zügelphase wird das Archiv geöffnet sein.

Das Naturhistorische Museum wird ebenfalls in den Neubau ziehen. Der Transport der 12 Millionen Objekte wird schon früher beginnen, im März 2027.