Basler Stadtgärtnerei darf ihre Fahrzeugflotte elektrifizieren

Keystone-SDA

Die Basler Stadtgärtnerei kann ihre Fahrzeugflotte zu einem grossen Teil elektrifizieren. Der Grosse Rat hat am Mittwoch mit 57 zu 31 Stimmen bei 6 Enthaltungen dafür eine Ausgabe von 13,7 Millionen Franken bewilligt.

(Keystone-SDA) Dies soll gemäss Regierungsratschlag dazu beitragen, die Reduktionsziele für eine klimaneutrale Verwaltung bis im Jahr 2030 zu erreichen. Der Anteil der elektrisch betriebenen Vehikel in der Flotte der Stadtgärtnerei soll mit diesen Investitionen von 26 auf 80 Prozent steigen.

Die FDP-Fraktion stellte einen Änderungsantrag und verlangte, diese Rahmenausgabenbewilligung um 5,1 Millionen Franken zu reduzieren. Sie plädierte dafür, dass die Dieselfahrzeuge erst dann ersetzt werden sollen, wenn sie ihre Lebensdauer erreicht haben. Das Parlament lehnte den Antrag mit 50 zu 38 Stimmen bei 5 Enthaltungen ab.

Im Einsatz für die Stadtgärtnerei stehen unter anderem Nutzfahrzeuge, Lieferwagen, Grossflächenmäher, Hubarbeitsbühnen und Friedhofsbagger.