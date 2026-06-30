Basler Veloverleihsystem läuft drei Jahre weiter

Keystone-SDA

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Der Anbieter Publibike betreibt das Verleihsystem "Velospot Basel" drei weitere Jahre. Die Basler Regierung hat die Leistungsvereinbarung mit Publibike bis Ende 2029 verlängert. Zudem gibt sie 1,2 Millionen Franken aus dem Mobilitätsfonds als Defizitgarantie frei.

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(Keystone-SDA) Wenn das Betriebsdefizit von Publibike geringer als 400’000 Franken im Jahr ist oder die Firma positiv abschliesst, wird der Beitrag entsprechend reduziert, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

Das Velo-Verleihsystem startete 2021 mit 40 Stationen. Mittlerweile sind es über 300. Dabei steht eine Leihflotte von 1100 Velos zur Verfügung. Auch in den angrenzenden Gemeinden Deutschlands und Frankreichs wie etwa Weil am Rhein (D) und Hüningen (F) betreibt Publike Velostationen.

Mit der Vertragsverlängerung wolle die Regierung sicherstellen, dass es wie in Bern oder Zürich auch in Basel ein flächendeckendes Veloverleihsystem gibt, wie vom Grossen Rat vorgegeben, heisst es im Communiqué. Das System ist Bestandteil der kantonalen Mobilitäts- und Klimaschutzstrategie.