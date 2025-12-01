Basler Verkehrs-Betriebe mit Bändel für unsichtbare Behinderungen

Keystone-SDA

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) bieten neu Erkennungssymbole für Menschen mit unsichtbaren Behinderungen oder Krankheiten an. Das Transportunternehmen verteilt die Schlüsselbänder mit einem Sonnenblumen-Symbol kostenlos, wie die BVB am Montag mitteilten.

(Keystone-SDA) Sie seien somit das erste städtische ÖV-Betrieb, der diese «Sunflower Lanyards» verteilt, heisst es im Communiqué.

Mit diesen Erkennungszeichen haben zum Beispiel Fahrgäste mit Autismus oder mit psychischen und neurologischen Erkrankungen die Möglichkeit, diskret und situativ darauf hinzuweisen. Damit kann das darauf geschulte Personal auf die speziellen Bedürfnisse der Betroffenen eingehen, wie die BVB schreiben.

Rasche Hilfe ohne Erklärungen ermöglichen

Ziel des Sonnenblumen-Zeichens ist, dass die Trägerinnen und Träger weniger erklären müssen und andere Fahrgäste ihnen wenn möglich einen Sitzplatz oder Hilfe im ÖV anbieten können, wie dies bereits bei Menschen mit sichtbaren Behinderungen der Fall ist.

Das Kennzeichen ist im Rahmen des Projekts «Hidden Disabilities Sunflower» in London entstanden. Es ist mittlerweile bei vielen Fluggesellschaften und seit Juni dieses Jahres auch bei der SBB im Angebot. Im Oktober führte auch der Flughafen Zürich solche Bändel ein.