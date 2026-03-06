Basler Wirtschaftsverbände lancieren Tools zu bürokratischen Hürden

Keystone-SDA

Unternehmen in der Region Basel sollen bürokratische Hürden online melden können. Die Handelskammer beider Basel und der Gewerbeverband Basel-Stadt stellen dafür Tools zur Verfügung, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung vom Freitag schreiben.

(Keystone-SDA) Die Meldungen werden von den Verbänden gesammelt und analysiert, wie es heisst. Die Verbände würden dann damit an die zuständigen Stellen in Verwaltung und Politik herantreten und Verbesserungsvorschläge anbringen.

Die Verbände wollen damit konkrete administrative Belastungen für die regionale Wirtschaft reduzieren, wie es weiter heisst. Administrative Hindernisse würden wertvolle Ressourcen binden, die anderswo produktiver eingesetzt werden könnten.

Der «Bürokrat-o-mat» der Handelskammer und «KMU Direkt» des Gewerbeverbands stehen auf ihren jeweilige Webseiten zur Verfügung.