Bau der Heizzentrale für Wärmeverbund Reinach BL beginnt

Keystone-SDA

Die Industriellen Werke Basel (IWB) haben in Reinach BL mit dem Bau einer neuen Heizzentrale begonnen. Die Holzfeuerungsanlage ist für den Wärmeverbund der Gemeinde bestimmt. Am Montag fand der Spatenstich statt, wie die Basler Energieversorger mitteilte.

(Keystone-SDA) Ab der Heizperiode 2026/27 sollen die erste Kundinnen und Kunden in der zweitgrössten Baselbieter Gemeinde Wärme beziehen. Die Heizzentrale beim Friedhof Fiechten wird rund 1800 Haushalte versorgen, wie es im Communiqué heisst.

Das Versorgungsgebiet der Heizzentrale erstreckt sich über eine Länge von rund 4,5 Kilometern. Mit dem Spatenstich startete auch die erste Etappe des Leitungsbaus.

Aktuell erfolgt die Reinacher Wärmeversorgung gemäss IWB-Angaben mit Erdgas und Heizöl. Mit Hackschnitzel-Heizzentrale, die mit Filteranlagen versehen wird, sollen pro Jahr bis zu 4000 Tonnen CO2 eingespart werden können.