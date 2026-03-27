Bau für neues Zentralgefängnis im Kanton Solothurn hat begonnen

Keystone-SDA

Mit dem Spatenstich haben am Freitag die Bauarbeiten für ein neues Zentralgefängnis in Flumenthal/Deitingen SO angefangen. Es soll Platz für 130 Häftlinge bieten und 120 Millionen Franken kosten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Neubau entsteht nördlich der bestehenden Justizvollzugsanstalt in Flumenthal/Deitingen. Rund 100 Mitarbeitende werden dort tätig sein. Von den Gesamtkosten von 120 Millionen Franken übernimmt das Bundesamt für Justiz etwa 18,2 Millionen Franken.

Das neue Zentralgefängnis löst die veralteten Untersuchungsgefängnisse in Olten und Solothurn ab, wie der Kanton Solothurn in einer Medienmitteilung am Freitag schrieb. Diese seien 1964 respektive 1977 gebaut worden.

Mit dem Spatenstich nehme ein zukunftsweisendes Infrastrukturprojekt Gestalt an. In der Medienmitteilung ist die Rede von zeitgemässen Haftbedingungen und effizienten Betriebsabläufen. Es gebe moderne Sicherheitssysteme mit einem hohen Sicherheitsstandart. Der Neubau werde mit Grundwasser-Wärmepumpen und einer Solaranlage ausgestattet.

Die Inbetriebnahme ist gemäss Medienmitteilung für Juli 2029 vorgesehen. Die Eröffnung soll im September 2029 stattfinden. Die Solothurner Stimmbevölkerung hatte das Vorhaben im November 2023 mit 61 Prozent angenommen.