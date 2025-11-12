Bau von Dreifachhalle in Flawil SG wegen Materialmängeln gestoppt

Keystone-SDA

Auf der Baustelle der Dreifachturnhalle Feld mit Musikschulzentrum in Flawil sind am Mittwoch die Bauarbeiten bis auf Weiteres eingestellt worden. Grund dafür seien Hinweise auf technische Mängel am Material, teilte die Gemeinde mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Vor rund drei Wochen seien erste Vermutungen aufgetaucht, dass die verarbeiteten Holzplatten möglicherweise technische Mängel aufwiesen, heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch.

Die Vermutung wurde von einer wissenschaftlichen Expertise der Berner Fachhochschule in Biel bestätigt. Die technischen Mängel verlangten nun weitere Abklärungen in alle Richtungen.

Die Baustelle wurde gesichert und geschlossen. Sie wird bis auf Weiteres überwacht.