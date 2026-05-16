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Bauarbeiter stürzt in St. Gallen drei Meter in die Tiefe

Keystone-SDA

Bei einem Arbeitsunfall in der Stadt St. Gallen hat sich am Freitagmittag ein 61-jähriger Bauarbeiter schwere Verletzungen zugezogen. Er stürzte auf einer Baustelle an der Martinsbruggstrasse rund dreieinhalb Meter in einen Schacht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Berufsfeuerwehr St. Gallen musste den verletzten Mann aus dem Schacht bergen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach der Reanimation wurde er in ein Spital gebracht.

Neben den Rettungskräften stand auch die Forensik der Kantonspolizei St. Gallen im Einsatz. Der genaue Hergang des Arbeitsunfalls wird durch die Stadtpolizei abgeklärt.

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