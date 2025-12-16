Bauarbeiter stürzt in Zumikon in 20 Meter tiefen Liftschacht

Keystone-SDA

Ein 50-jähriger Mann ist auf einer Baustelle in Zumikon in einen Liftschacht gestürzt. Er zog sich dabei schwerste Verletzungen zu.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen in der obersten Etage eines mehrgeschossigen Hauses, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Der Mann, der mit Bodenarbeiten beschäftigt war, stürzte aus noch ungeklärten Gründen durch eine Bodenöffnung mehr als 20 Meter in die Tiefe auf den Boden des Liftschachts. Er musste mit schwersten Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Der genaue Hergang des Arbeitsunfalls wird von der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft untersucht.