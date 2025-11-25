The Swiss voice in the world since 1935
Bauarbeiter verletzt sich in Oberiberg SZ bei Sturz auf dem Balkon

Keystone-SDA

Ein 43-jähriger Bauarbeiter hat sich am Dienstagmorgen bei einem Sturz im Balkonbereich eines Hauses in Oberiberg verletzt. Er wurde von der Feuerwehr geborgen und in ein Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué der Schwyzer Kantonspolizei stürzte der Mann während der Arbeit im Balkonbereich eines mehrstöckigen Hauses an der Tschalunstrasse in Oberiberg und zog sich dabei «unbestimmte Rückenverletzungen» zu.

Die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln rettete den Verletzten mit dem Hubretter und brachte ihn ins Spital, wie es am Dienstag hiess.

