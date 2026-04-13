Bauarbeiter wird in Edlibach von Bagger lebensgefährlich verletzt

Keystone-SDA

Ein Arbeiter ist am Montagmittag auf einer Baustelle in Edlibach ZG bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt worden. Der 56-jährige sei vom Greifer eines Baggers getroffen und eingeklemmt worden, teilten die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Zug mit.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gemäss der Mitteilung beim Abbruch eines Gebäudes. Der schwerverletzte Arbeiter wurde in ein ausserkantonales Spital überführt. Der genaue Unfallhergang war am Montagabend noch nicht geklärt.