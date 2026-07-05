Baubeginn der Landebahn des Zürcher Flughafens vor 80 Jahren

Keystone-SDA

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Für den Bau der ersten Landebahn des Flughafens Zürich vor 80 Jahren mussten Wälder und ein Moor weichen. Heute starten und landen täglich rund 750 Flugzeuge auf den Pisten.

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(Keystone-SDA) Das teilweise bewaldete Moorgebiet des Waffenplatzes Kloten-Bülach hatte eine Arbeitsgemeinschaft von Ingenieuren und Architekten als Standort erkoren. Dort sollte ein Zivilflugplatz gebaut werden.

1943 erklärte sich dann auch das Eidgenössische Militärdepartement bereit, den Waffenplatz «im höheren Landesinteresse» aufzugeben. Es verkaufte dem Kanton Zürich zwei Jahre später 655 Hektaren des Waffenplatzes für rund 10 Millionen Franken. Nach mehreren Projektanpassungen genehmigte der Zürcher Kantonsrat einen Baukredit von 36,8 Millionen Franken.

Auf dem sumpfigen Gelände rollten 1946 die Bagger an und begannen mit den Arbeiten. Es wurden mehrere Meter Hochmoor abgetragen und mit Material vom Holberg aufgeschüttet. Ausserdem musste das ehemalige Waffenplatzgelände nach Blindgängern abgesucht werden, von denen insgesamt 157 gefunden wurden. Damit stiegen die Baukosten. Statt der veranschlagten 59,5 Millionen Franken wurden 106 Millionen Franken ausgegeben.

Westpiste zuerst fertig

Als erste Piste konnte am 14 Juni 1948 die 1900 Meter lange Westpiste 10/28 in Betrieb genommen werden. Noch im gleichen Jahr wurde die 2600 Meter lange Blindlandepiste 16/34 fertiggestellt. Inzwischen verfügt der Flughafen über drei Start- und Landebahnen. Die Piste 14/32 misst 3300 Meter.

Um das Pistensystem zu optimieren und einen zuverlässigeren und sichereren Betrieb zu gewähren, sollen die Pisten verlängert werden. Im März 2024 stimmten die Zürcherinnen und Zürcher mit 61,7 Prozent Ja-Stimmen dem 250 Millionen Franken teuren Projekt zu.

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