Bauernhaus und Stall in Schüpfen komplett niedergebrannt

Keystone-SDA

In Schüpfen ist am Montag ein Bauernhaus mit angrenzendem Stall komplett niedergebrannt. Verletzte Personen gab es keine, zunächst wurden aber noch Tiere vermisst.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei wurde kurz nach dem Mittag über den Brand eines Bauernhauses am Saurenhorn informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Haus bereits in Vollbrand, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Die Feuerwehren Region Moossee, Rapperswil, Schüpfen und die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und schliesslich löschen.

Am Montagnachmittag wurden noch zwei Hunde und mehrere Katzen vermisst. Für die Bewohnenden des Hauses konnte eine alternative Wohnmöglichkeit gefunden werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.