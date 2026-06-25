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Baugesuch für Naturpark am Gründelisbach in Schwyz eingereicht

Keystone-SDA

Für die Revitalisierung des Gründelisbachs und einem neuen Naturpark Seemattli in Schwyz ist das Baugesuch eingereicht worden. Das Projekt kostet rund 3,3 Millionen Franken und hängt von der Zustimmung der Stimmbevölkerung der Gemeinde Schwyz ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der heute kanalisierte Unterlauf des Bachs bis zum Lauerzersee soll verbreitert und naturnah gestaltet werden, um neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen. Dies teilten der Bezirk, die Gemeinde Schwyz und der Stiftung ReNatura am Donnerstag mit.

Auf einer heute landwirtschaftlich genutzten Fläche im Gebiet Seemattli soll zudem ein neuer Erholungsraum für die Bevölkerung entstehen. Geplant sind dort ein Naturpark mit einem Spielplatz, Sitzgelegenheiten und Wildhecken.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3,3 Millionen Franken. Bund, Kanton und Bezirk tragen davon gemäss Mitteilung rund 2,5 Millionen Franken. Der Anteil der Gemeinde Schwyz beträgt 621’000 Franken.

Voraussetzung für die Realisierung ist die Zustimmung der Stimmbevölkerung der Gemeinde Schwyz, wie es weiter hiess. Diese entscheidet am 27. September an der Urne über die notwendige Ausgabenbewilligung.

Bei einer Annahme der Vorlage soll der Bau im Frühling 2027 beginnen und im Frühling 2028 abgeschlossen sein.

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