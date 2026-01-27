Baugesuch zur Sanierung der Thuner Flugplatzstrasse liegt auf

Keystone-SDA

Eine S-Kurve, neue Trottoirs und Beleuchtung: in der Stadt Thun liegt das Baugesuch zur Sanierung und Erweiterung der Flugplatzstrasse im Lerchenfeldquartier auf. Sie ist eine wichtige Verbindungsstrasse nach Thierachern und erschliesst neben dem Flugplatz auch beliebte Sport- und Erholungsgebiete.

(Keystone-SDA) Nun will die Stadt die Strasse in dem breit genutzten, weitläufigen Gebiet verkehrssicherer machen. Unter anderem wird die Fahrbahn saniert und mit einer ausgeprägten Kurve versehen. Einseitig und teilweise beidseitig sind Trottoirs vorgesehen. Neu erhält die Strasse auch eine Beleuchtung.

Ergänzend zum ursprünglichen Kredit von 1,9 Millionen Franken aus dem Jahr 2018 bewilligte der Stadtrat im Juli 2024 einen Nachkredit von 530’000 Franken und beschloss die Überbauungsordnung. Unterdessen sind laut Mitteilung der Stadt vom Dienstag die offenen Fragen bereinigt und das Baugesuch liegt öffentlich auf.

Nach dem Baubewilligungsverfahren möchte die Stadt die Arbeiten im Sommer 2027 in Angriff nehmen.