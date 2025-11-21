Baurekursgericht hebt Gestaltungsplan für Deponie in Rümlang auf

Keystone-SDA

Das Zürcher Baurekursgericht hat den Gestaltungsplan für die Erweiterung der Deponie Chalberhau in Rümlang aufgehoben. Das Gericht hiess eine Beschwerde mehrerer Umweltschutzorganisationen gut.

(Keystone-SDA) Die kantonalen Verfügungen zum Gestaltungsplan sowie die damit verbundene Rodungsbewilligung für das betroffene Waldstück werden aufgehoben, wie es in dem am Freitag publizierten Entscheid des Zürcher Baurekursgerichts hiess. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Laut dem Urteil fehlt es dem Gestaltungsplan für die Erweiterung der Deponie in Rümlang an einem rechtsgenügenden Richtplaneintrag. Dieser sei jedoch eine zwingende Voraussetzung für einen Gestaltungsplan.

Das Baurekursgericht hiess aber auch inhaltliche Argumente gut, die von den klagenden Organisationen BirdLife, Pro Natura und WWF vorgebracht wurden. Gemäss der Beschwerde bietet das betroffene Waldstück, welches zur Erweiterung der Deponie gerodet werden soll, mehreren Rote-Liste-Arten und weiteren gefährdeten Arten einen Lebensraum.